Dynabookは7月17日、Core Ultraプロセッサを搭載した14型プレミアムノートPC「dynabook R8/X」（P1R8XPBL、以下R8）および「dynabook R7/X」（P1R7XPBL、以下R7）を発表した。7月19日から順次発売する。価格はオープンで、店頭予想価格はR8が270,000円前後、R7が240,000円台前半。カラーは2機種ともダークテックブルー。

dynabook R8/X

AI処理専用「NPU」（Neural Processing Unit）を内蔵するCore Ultraプロセッサを搭載した高性能ノートPC。R8では16コア／22スレッドのCore Ultra 7 155H、R7では14コア／18スレッドのCore Ultra 5 125Hを採用し、2機種とも、CPUを高いパフォーマンスで動かすdynabook エンパワーテクノロジーに対応する。なお、シリーズ最上位となるR9は2024年2月14日に発表済み。

ディスプレイは16:10の14型（1,920×1,200ドット）でシャープのIGZO液晶パネルを採用し、13.3型クラスのフットプリントを実現。使用シーンに合わせてパネルのリフレッシュレートを最適化するALRR（Autonomous Low Refresh Rate）をサポートし、従来モデルから消費電力を抑えてバッテリー駆動時間を伸ばし、軽量化を図った。具体的には、従来のR8／R7は重さ約940g、バッテリー駆動時間が約7.5時間（動画再生時、JEITA 3.0）だったところ、新製品では重さ約899g、バッテリー駆動時間が約9時間に延びている。

キーボードはテンキーレス86キーで、Copilot in Windowsを呼び出せるCopilotキーをカーソルキー左に配置。本体はマグネシウム合金ボディを採用し、MIL規格準拠テスト10項目をクリアする堅牢性を備えている。インタフェースはUSB 3.2 Gen1 Type-A×2 、Thunderbolt 4（USB4 Type-C）×2、HDMI出力×1、LANコネクタ×1など。

機能面では、使っていたPCからデータを簡単に移行できる「PC引越ナビ2」、スマホと便利に連携できる「dynabook スマホコネクション」、ディスプレイの色合いを好みに設定できる「dynabook 色合い調整ユーティリティ」、オンライン会議などに役立つ「AIノイズキャンセラー」「ワンタッチマイクミュート」などを搭載。このほかMicrosoft Office Home & Business 2021および、Microsoft 365 Basic（1年間のサブスクリプションサービス）も付属する。

画面は180度開く構造

右側面

左側面