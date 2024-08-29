Dynabookは8月28日、法人向けノートPCやデスクトップPCなど合計22機種を発表した。AI専用エンジンを内蔵したCore Ultra搭載ノートPCや約875gと軽量の13.3型ノートPC、省スペース設計のデスクトップPCなどをラインナップする。同日から受注を開始し、価格は258,060円から。一部モデルはオープン価格となる。

Dynabookは今回、ノートPC「dynabook」シリーズの法人向けラインナップを一新。Windows 11 ProのOSバージョンを刷新し、AIアシスタント「Copilot」が起動するCopilotキーを搭載した。

注目モデルの1つはIntel Core Ultraプロセッサを搭載した14型ノートPC「dynabook RJ74/MY」で、AI処理に強いNPUを内蔵することが特徴。CPUやGPU、NPUが効率的にAI処理を担うほか、独自のエンパワーテクノロジーによりCPUパフォーマンスを高い状態に保つことができる。このほか、重さ約875g（最軽量構成時）でMIL規格に準拠したテストをクリアする13.3型ノートPC「dynabook G83/MY」も注目モデルの1つだ。

上記を除いた、Dynabookの法人向けPCラインナップ20機種は下記の通り。