Razerは、ゲーミングヘッドセット「Razer Barracuda X Chroma」を2024年11月15日に発売する。価格は22,480円。カラーはブラックとホワイトの2種類を用意する。
「Razer Barracuda X Chroma」は、ゲーミングヘッドセット「Razer Barracuda X」にRazer Chroma RGBを新たに搭載。Razer Chroma StudioやRazer Audioアプリを用いて、6つのライティングゾーンを自由にカスタマイズでき、1,680万色の選択肢と300以上のゲームに対応した視覚効果を楽しめる。
Razer SmartSwitch Dual Wireless技術を採用。Razer HyperSpeedによる低遅延のゲーム接続とBluetooth接続のシームレスな切り替えが可能だ。
また、Razer TriForce 40mmドライバーを採用。バッテリー駆動時間は最大70時間、15分間の充電で約6時間の使用が可能だという。重さは285g、周波数特性は20Hz～20kHz、インピーダンスは32Ω、取り外し可能な単一指向性マイクの周波数帯域は-42 ± 3 dBV/Pa, 1 kHz、マイク周波数帯域は100 Hz - 10 kHz。接続は、2.4GHzワイヤレスとBluetooth。PC、Mac、PlayStation、Nintendo Switch、Steam Deck、モバイルデバイス (Android, iOS)などに対応する。