米AMDは10月18日(現地時間)、AMD Radeonグラフィックス向けのドライバ新バージョン「Radeon Software Adrenalin 24.10.1」を公開した。ダウンロードページから利用できるようになっている。

「Radeon Software Adrenalin 24.10.1」公開 - Call of Duty: Black Ops 6最適化

『Unknown 9: Awakening』『Call of Duty: Black Ops 6』へのサポートが追加され、『Call of Duty: Black Ops 』『7 Days to Die』『Once Human』で最適設定機能「HYPR-Tune」が利用できるようになったRadeon向けドライバの最新バージョン。『DayZ』や『Doom Eternal』で報告されていたバグについても修正されている。