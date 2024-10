米AMDは10月1日(現地時間)、GPUOpen上に「AMD FidelityFX SDK 1.1.1」を公開し、その中で多くの修正を適用した「AMD FidelityFX FSR 3.1.1」をリリースした。すでにMITライセンスで公開されて利用できるようになっている。

AMDの超解像機能「FSR 3」における最新バージョン。フレーム生成機能の分離が行われて超解像・アンチエイリアスとしての活用が主になっているソフトウェアで、描画負荷の大きなゲームのパフォーマンス向上などに役立てられている。今回のアップデートではFSR 3.1.0で発見された問題に対処されており、あわせてAMD Anti-Lag 2.0にサポートを追加。Unreal Engine 5.1のプラグインとしても活用できるようになっている。

