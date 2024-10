米AMDは10月1日(現地時間)、AMD Radeonグラフィックス向けのドライバ新バージョン「Radeon Software Adrenalin 24.9.1」を公開した。ダウンロードページから利用できるようになっている。

『Frostpunk 2』『God of War Ragnarök』『Warhammer 40,000: Space Marine 2』を正式サポートし、『The Sims 4』のDirectX 11版にも対応する最新ドライバ。このバージョンからこれまでベータ版のプレビュードライバで提供されてきた「AMD Fluid Motion Frames (AFMF) 2」が正式リリース版にも統合されている点が最大の特徴で、ドライバ側からフレーム生成機能を利用可能。任意のVulkan、DirextX 11、DirectX12、OpenGLで動作するゲームで有効化できる。

また、Anti-Lag 2機能が『Counter-Strike 2』のVulkanモードにも対応。最適な設定を自動的に有効化する「HYPR-Tune」が『Black Myth: Wukong』『Creatures of Ava』『Frostpunk 2』『God of War Ragnarök』でも利用できるようになっている。

