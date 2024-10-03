インターネットイニシアティブ（IIJ）は10月1日より、個人向けにSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」において、一部機種に適用される「のりかえ価格」、および「トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】」について、対象機種の追加・変更を行った。

「トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】」対象機種の追加・変更

「トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】」は、9月3日から10月31日までのキャンペーン期間中に、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」「音声eSIM」をMNP転入で申し込み、同時に対象端末を購入する場合に、1契約者様（mioID）あたり1台まで、対象端末を特別価格で提供するというもの。

10月1日から新たに対象に加わるのは次の2機種。

Redmi 12 5G［8GB/256GB］：一括払い12,800円（通常31,320円）／分割払い月額534円×24回（通常月額1,310円）

motorola edge 40 neo：一括払い29,800円（通常53,700円）／分割払い月額1,243円×24回（通常月額2,245円）

一方で、「Zenfone 10［8GB/128GB］」が10月1日から「トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】」の対象外となり、後述の「のりかえ価格」の対象機種となる。

「のりかえ価格」の対象機種の追加・変更、特別価格の変更

「のりかえ価格」は、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」「音声eSIM」をMNP転入で申し込み、同時に対象端末を購入する場合に、1契約者様（mioID）あたり1台まで、対象端末を特別価格で提供するというもの。

10月1日から新たに対象に加わった機種とそれぞれの特別価格は以下のとおり。

Zenfone 10［8GB/128GB］：一括払い64,980円（通常97,980円）／分割払い月額2,709円×24回（通常月額4,094円）

Redmi Note 13 Pro＋ 5G：一括払い44,800円（通常58,800円）／分割払い月額1,867円×24回（通常月額2,454円）

motorola edge 50 pro：一括払い54,800円（通常69,800円）／分割払い月額2,284円×24回（通常月額2,916円）

Xiaomi 14 Ultra：一括払い184,800円（通常194,800円）／分割払い月額7,701円×24回（通常月額8,119円）

また、10月1日から特別価格が変更になったのは以下の機種。

iPhone SE（第3世代）［64GB］未使用品：一括払い時 39,800円→44,800円、分割払い時 月額1,659円×24回→月額1,867円×24回

iPhone SE（第3世代）［128GB］未使用品：一括払い時 49,800円→54,800円、分割払い時 月額2,076円×24回→月額2,284円×24回

iPhone 14［128GB］：一括払い時 99,800円→87,800円、分割払い時 月額4,160円×24回→月額3,659円×24回

Nothing Phone（2a）：一括払い時 34,800円→39,800円、分割払い時 月額1,452円×24回→月額1,659円×24回

motorola razr 40 ultra：一括払い時 89,800円→89,799円、分割払い時 月額3,743円×24回→月額3,743円×24回（分割払いは変更なし）

iPhone 15［128GB］：一括払い時 109,800円→99,800円、分割払い時 月額4,577円×24回→月額4,160円×24回

nubia Ivy：一括払い時 3,980円→27,800円、分割払い時 月額167円×24回→月額1,160円×24回

10月1日をもって「のりかえ価格」の適用対象から外れるのは以下の機種。