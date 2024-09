コナミデジタルエンタテインメント(KONAMI)は、MLB(Major League Baseball)とMLB選手会(Major League Baseball Players Association)承認のモバイルゲーム完全新作『eBaseball: MLB PRO SPIRIT』(『メジャスピ』)を2024年の秋に配信開始する。9月26日から開催している「東京ゲームショウ2024(TGS2024)のステージで発表した。プラットフォームはAndroidとiOS。

ステージには、MLB経験OBの五十嵐亮太さんと川﨑宗則さん、“解説者よりもMLBに詳しいフリーアナ”として知られる山本萩子さん、そしてモバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』のインフルエンサーの〓V.I.P〓さんとCLAYさんが登壇。ゲームの内容を紹介するとともに、実機プレイの様子も披露した。

TGSの発表会の様子

TGSの発表会の様子

『メジャスピ』は、いつでもどこでもMLBの世界を体感できるモバイルゲーム。KONAMI野球ゲームアンバサダーである大谷翔平選手が、“カバーアスリート”として、キービジュアルやアプリアイコンなどのイメージを飾る。

キービジュアル

ゲームには、全30球団とそのホーム球場、および実在選手たちをリアルなグラフィックで搭載。プレーヤーは、選手を収集・育成して最強のチームを作り、ライバルとの対戦を楽しめる。

ゲームの魅力は、『プロ野球スピリッツA』で培った臨場感あふれる試合シーンと、モバイルゲームに最適化した手軽な操作感。スキマ時間にぴったりなハイライトシーンのみプレイする形式から、じっくり遊べる全打席プレイ形式まで、好みに合わせて楽しめる。

最大52試合をCPUチームと対戦する「シーズン」のほか、他プレイヤーとオンラインで対戦できる「リアルタイム対戦」、選手を強化するアイテムを獲得できる「プライズマッチ」、期間限定の「イベント」といったモードを用意する。

なお、音声実況は日本語だけでなく英語も選択可能だ。本場MLBの雰囲気を存分に味わえるという。

新作モバイル野球タイトル発表ステージ【TGS2024】

© 2024 MLB Advanced Media, L.P. Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com. Officially Licensed Product of MLB Players, Inc. MLBPA trademarks, copyrighted works and other intellectual property rights are owned and/or held by MLBPA and may not be used without the written consent of MLBPA or MLB Players, Inc. Visit www.MLBPLAYERS.com the Players Choice on the web. "Major League Baseball"(or "Major League") is a registered trademark owned by Major League Baseball Properties, Inc., used under license. Getty Images All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. ©Konami Digital Entertainment