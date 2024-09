セガは、2024年9月25日に開催した『ペルソナ5: The Phantom X』発表会において、スマートフォン・PC向けゲーム『ペルソナ5: The Phantom X』(P5X)を日本で展開することを発表した。

発表会では、開発メンバーとして、ペルソナチーム プロダクションマネージャーの和田和久氏(アトラス)、『ペルソナ5: The Phantom X』チーフプロデューサーの宇田洋輔氏(アトラス)、『ペルソナ5: The Phantom X』開発プロデューサーの松永純氏(セガ)、『ペルソナ5: The Phantom X』運営ディレクターの酒井祐太氏(セガ)が登壇。ゲストに『ペルソナ5: The Phantom X』で「ルフェル」役を演じる声優の野中藍さん、『ペルソナ5: The Phantom X』ボーカリストのLyn(稲泉りん)さんを迎え、司会のフリーアナウンサー・松澤ネキさんの進行でゲームの世界観やキャラクターの紹介が行われた。

日本での展開が決定した

『P5X』は、『ペルソナ5』の世界観をベースにしながら、新たなストーリー、新たなキャラクターなど、新たなゲーム体験が展開されるRPG。主人公は、『ペルソナ5』の「ジョーカー」とは異なり、私立己刮学園高等学校の2年生(コードネーム:ワンダー)だ。

また、フクロウの「ルフェル」、主人公のクラスメイト「新井素羽」、口下手で人付き合いが苦手な「加納駿」、風紀委員の委員長を務める大手企業の令嬢「多祢村理子」といった新キャラクターが主人公グループとして登場。さらに、主人公が認知した姿でダンジョンに出現する怪盗アイドル「怪ドル」が新たに登場するほか、『ペルソナ5』に登場した心の怪盗団メンバーも登場する。

『ペルソナ5』と同様に、東京都心部をモチーフにしたエリアを探索可能。新規ダンジョンに加えて、『ペルソナ5』に登場した「メメントス」も探索できるという。バトルはターン制。基本は『ペルソナ5』と同様で、遊びやすいよういくつかの調整がされているほか、「ハイライト」と呼ばれる必殺技もキャラクターごとに用意されている。

対応プラットフォームは、iOS、Android、Google Play Games、Steam。基本プレイ無料で、アイテム課金ありの“運営型”タイトル。クロスセーブに対応しているため、自宅ではPCで、外出先ではスマートフォンでプレイするといった遊び方が可能だ。

メインストーリーはコンシューマーゲームのRPGのようにガッツリとノンストップで遊べるようになっている一方で、サブストーリーはオンラインゲームとして出先でサクッと遊べるよう仕上げているという。

9月25日からは事前登録をスタート。『P5X』公式Xのフォロー、もしくは、『P5X』公式LINEの友だち追加で参加を受け付け。5万件達成でサービス開始時に全員にガチャチケット10枚をプレゼントする。

事前登録キャンペーンも開始

9月26日から9月29日まで幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2024」(TGS2024)では、『P5X』の試遊を実施。ストーリーを体験できるモードと、バトルを体験できる「ベルベットの試練」(難易度3段階)を用意する。試遊特典として「オリジナル団扇(通称:ブチわ)」や事前登録特典として「オリジナルメモ帳」を配布。さらに、9月29日には『P5X』ボーカリスト・Lyn(稲泉りん)さんのスペシャルステージが開催される。

そのほか、『ペルソナ5: The Phantom X』クローズドβテストを実施する。募集期間は2024年9月25日から10月6日まで。各プラットフォーム合計で3,000人を超えた場合は抽選になる場合がある。

発表会では、Lynさんが『P5X』の2曲と『ペルソナ5』の「Life Will Change」を熱唱。なお、「Life Will Change」は『ペルソナ5』でターゲットに予告状を出したあと、いよいよオタカラをゲットしにいくタイミングで流れる楽曲。超カッコいい

『ペルソナ5: The Phantom X』オープニングムービー

『ペルソナ5: The Phantom X』発表会

