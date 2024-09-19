楽天モバイルは、iPhone 16シリーズおよびApple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2、Apple Watch SE（第2世代）、AirPods 4、AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載を9月20日午前8時から（楽天モバイルショップでは開店時から）発売する。予約は9月13日から受け付け中。ここでは価格をまとめて紹介する。
iPhone 16シリーズは新規、MNP、機種変更で同じ販売価格となるが、それぞれでポイント還元額に違いがあるため、実質負担額は変わってくる（例えばMNPでは最大17,000ポイント還元、新規申し込みでは最大13,000ポイント還元、機種変更では最大5,000ポイント還元）。
下表の実質負担額は、MNP（乗り換え）を使い、48回払いで購入後2年後に返却すると残債の免除を受けられる残価型割引プログラム「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」利用時の価格。
iPhone 16シリーズの価格
|機種
|一括価格
|実質負担額（MNP時）
|iPhone 16 128GB
|141,700円
|53,848円
|iPhone 16 256GB
|161,800円
|63,880円
|iPhone 16 512GB
|201,800円
|83,896円
|iPhone 16 Plus 128GB
|158,800円
|62,392円
|iPhone 16 Plus 256GB
|180,800円
|73,384円
|iPhone 16 Plus 512GB
|218,900円
|92,440円
|iPhone 16 Pro 128GB
|181,800円
|73,888円
|iPhone 16 Pro 256GB
|205,800円
|85,888円
|iPhone 16 Pro 512GB
|242,800円
|104,392円
|iPhone 16 Pro 1TB
|278,800円
|122,392円
|iPhone 16 Pro Max 256GB
|224,800円
|95,392円
|iPhone 16 Pro Max 512GB
|260,800円
|113,392円
|iPhone 16 Pro Max 1TB
|286,800円
|126,400円
Apple Watch Series 10の価格
- ナチュラルチタニウム／ナチュラルミラネーゼループ 42mm：124,800円
- ナチュラルチタニウム／ナチュラルミラネーゼループ 46mm：133,800円
- ナチュラルチタニウム／ストーングレイスポーツバンド 42mm：116,800円
- ナチュラルチタニウム／ストーングレイスポーツバンド 46mm：124,800円
- スレートチタニウム／スレートミラネーゼループ 42mm：124,800円
- スレートチタニウム／スレートミラネーゼループ 46mm：133,800円
- スレートチタニウム／ブラックスポーツバンド 42mm：116,800円
- スレートチタニウム／ブラックスポーツバンド 46mm：124,800円
- ゴールドチタニウム／ゴールドミラネーゼループ 42mm：124,800円
- ゴールドチタニウム／ゴールドミラネーゼループ 46mm：133,800円
- ゴールドチタニウム／スターライトスポーツバンド 42mm：116,800円
- ゴールドチタニウム／スターライトスポーツバンド 46mm：124,800円
- シルバーアルミニウム／デニムスポーツバンド／ブルークラウドスポーツループ 42mm：80,800円
- シルバーアルミニウム／デニムスポーツバンド／ブルークラウドスポーツループ 46mm：85,800円
- ジェットブラックアルミニウム／ブラックスポーツバンド／インクスポーツループ 42mm：80,800円
- ジェットブラックアルミニウム／ブラックスポーツバンド／インクスポーツループ 46mm：85,800円
- ローズゴールドアルミニウム／ライトブラッシュスポーツバンド／プラムスポーツループ 42mm：80,800円
- ローズゴールドアルミニウム／ライトブラッシュスポーツバンド／プラムスポーツループ 46mm：85,800円
Apple Watch Ultra 2 2024年発売の価格
- ナチュラルチタニウム／タンアルバインループ 49mm：135,250円
- ナチュラルチタニウム／ブルートレイルループ 49mm：135,250円
- ナチュラルチタニウム／ネイビーオーシャンバンド 49mm：135,250円
- ナチュラルチタニウム／ナチュラルチタニウムミラネーゼループ 49mm：152,200円
- ブラックチタニウム／ダークグリーンアルパインループ 49mm：135,250円
- ブラックチタニウム／ブラックチタニウムミラネーゼループ 49mm：152,200円
- ブラックチタニウム／ブラックトレイルループ 49mm：135,250円
- ブラックチタニウム／ブラックオーシャンバンド 49mm：135,250円
Apple Watch SE（第2世代） 2024年発売の価格
- ミッドナイトアルミニウム／インクスポーツループ 44mm：50,800円
- ミッドナイトアルミニウム／インクスポーツループ 40mm：45,800円
- シルバーアルミニウム／デニムスポーツバンド／ブルークラウドスポーツループ 44mm：50,800円
- シルバーアルミニウム／デニムスポーツバンド／ブルークラウドスポーツループ 40mm：45,800円
- スターライトアルミニウム／レイクグリーンスポーツループ 44mm：50,800円
- スターライトアルミニウム／レイクグリーンスポーツループ 40mm：45,800円
AirPods 4シリーズの価格
- AirPods 4：21,800円
- AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載：29,800円