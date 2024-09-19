楽天モバイルは、iPhone 16シリーズおよびApple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2、Apple Watch SE（第2世代）、AirPods 4、AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載を9月20日午前8時から（楽天モバイルショップでは開店時から）発売する。予約は9月13日から受け付け中。ここでは価格をまとめて紹介する。

楽天モバイルがiPhone 16シリーズなどの価格を発表

iPhone 16シリーズは新規、MNP、機種変更で同じ販売価格となるが、それぞれでポイント還元額に違いがあるため、実質負担額は変わってくる（例えばMNPでは最大17,000ポイント還元、新規申し込みでは最大13,000ポイント還元、機種変更では最大5,000ポイント還元）。

下表の実質負担額は、MNP（乗り換え）を使い、48回払いで購入後2年後に返却すると残債の免除を受けられる残価型割引プログラム「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」利用時の価格。

iPhone 16シリーズの価格

機種 一括価格 実質負担額（MNP時） iPhone 16 128GB 141,700円 53,848円 iPhone 16 256GB 161,800円 63,880円 iPhone 16 512GB 201,800円 83,896円 iPhone 16 Plus 128GB 158,800円 62,392円 iPhone 16 Plus 256GB 180,800円 73,384円 iPhone 16 Plus 512GB 218,900円 92,440円 iPhone 16 Pro 128GB 181,800円 73,888円 iPhone 16 Pro 256GB 205,800円 85,888円 iPhone 16 Pro 512GB 242,800円 104,392円 iPhone 16 Pro 1TB 278,800円 122,392円 iPhone 16 Pro Max 256GB 224,800円 95,392円 iPhone 16 Pro Max 512GB 260,800円 113,392円 iPhone 16 Pro Max 1TB 286,800円 126,400円

Apple Watch Series 10の価格

ナチュラルチタニウム／ナチュラルミラネーゼループ 42mm：124,800円

ナチュラルチタニウム／ナチュラルミラネーゼループ 46mm：133,800円

ナチュラルチタニウム／ストーングレイスポーツバンド 42mm：116,800円

ナチュラルチタニウム／ストーングレイスポーツバンド 46mm：124,800円

スレートチタニウム／スレートミラネーゼループ 42mm：124,800円

スレートチタニウム／スレートミラネーゼループ 46mm：133,800円

スレートチタニウム／ブラックスポーツバンド 42mm：116,800円

スレートチタニウム／ブラックスポーツバンド 46mm：124,800円

ゴールドチタニウム／ゴールドミラネーゼループ 42mm：124,800円

ゴールドチタニウム／ゴールドミラネーゼループ 46mm：133,800円

ゴールドチタニウム／スターライトスポーツバンド 42mm：116,800円

ゴールドチタニウム／スターライトスポーツバンド 46mm：124,800円

シルバーアルミニウム／デニムスポーツバンド／ブルークラウドスポーツループ 42mm：80,800円

シルバーアルミニウム／デニムスポーツバンド／ブルークラウドスポーツループ 46mm：85,800円

ジェットブラックアルミニウム／ブラックスポーツバンド／インクスポーツループ 42mm：80,800円

ジェットブラックアルミニウム／ブラックスポーツバンド／インクスポーツループ 46mm：85,800円

ローズゴールドアルミニウム／ライトブラッシュスポーツバンド／プラムスポーツループ 42mm：80,800円

ローズゴールドアルミニウム／ライトブラッシュスポーツバンド／プラムスポーツループ 46mm：85,800円

Apple Watch Ultra 2 2024年発売の価格

ナチュラルチタニウム／タンアルバインループ 49mm：135,250円

ナチュラルチタニウム／ブルートレイルループ 49mm：135,250円

ナチュラルチタニウム／ネイビーオーシャンバンド 49mm：135,250円

ナチュラルチタニウム／ナチュラルチタニウムミラネーゼループ 49mm：152,200円

ブラックチタニウム／ダークグリーンアルパインループ 49mm：135,250円

ブラックチタニウム／ブラックチタニウムミラネーゼループ 49mm：152,200円

ブラックチタニウム／ブラックトレイルループ 49mm：135,250円

ブラックチタニウム／ブラックオーシャンバンド 49mm：135,250円

Apple Watch SE（第2世代） 2024年発売の価格

ミッドナイトアルミニウム／インクスポーツループ 44mm：50,800円

ミッドナイトアルミニウム／インクスポーツループ 40mm：45,800円

シルバーアルミニウム／デニムスポーツバンド／ブルークラウドスポーツループ 44mm：50,800円

シルバーアルミニウム／デニムスポーツバンド／ブルークラウドスポーツループ 40mm：45,800円

スターライトアルミニウム／レイクグリーンスポーツループ 44mm：50,800円

スターライトアルミニウム／レイクグリーンスポーツループ 40mm：45,800円

AirPods 4シリーズの価格