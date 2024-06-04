povo2.0、新規加入から7日間だけ買える「ウェルカムトッピング」

KDDI／沖縄セルラーは6月4日、オンライン専用プラン「povo2.0」において、新規ユーザー向けの「ウェルカムトッピング」の提供を開始した。終了時期は未定。
新規加入から7日間のみ購入でき、通常よりお得に利用できるトッピング。内容は随時入れ替わる予定。
第1弾となる6月4日時点のウェルカムトッピングは、データ1GB（有効期間7日間）で100円。購入は1回線につき1回限り。通常の「データ追加1GB（7日間）」は390円／回なので、74％オフとなる。
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