サードウェーブは、ゲーミングPC「GALLERIA（ガレリア）」から『ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン』の3機種を2024年5月31日に発売した。数量限定で全長約55cmの「GALLERIAオリジナルモーグリぬいぐるみ」が付属する。
『ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン』は、スクウェア・エニックスが展開する『ファイナルファンタジーXIV』の最新拡張パッケージ『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』Windows版において、同社独自の検証基準を満たし動作確認をクリアしたモデル。それぞれ、標準構成時の主な仕様は以下の通り。
ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン GALLERIA ZA9C-R49 モーグリぬいぐるみ付：596,979円
（Intel Core i9-14900KF / GeForce RTX 4090 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）
ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン GALLERIA XA7C-R48S モーグリぬいぐるみ付：385,980円
（Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4080 SUPER / 32GB / 1TB Gen4 NVMe SSD）
ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン GALLERIA RM7C-R47 モーグリぬいぐるみ付：250,980円
（Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4070 / 16GB / 500GB Gen4 NVMe SSD）