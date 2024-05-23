カシオ計算機の耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」から、「FISHERMAN JAPAN」「Reborn-Art Festival」とのトリプルコラボレーションモデル「DW-5600RF24」が6月14日に発売される。価格は17,600円。
宮城県石巻市を舞台とするアート・音楽・食の総合芸術祭「Reborn-Art Festival」がプロデュースし、同じく石巻市を拠点とする漁師グループ「FISHERMAN JAPAN」のスピリッツを表現したコラボウオッチ。
デザイナーの古平正義氏が考案したFISHERMAN JAPAN 10周年記念の大漁旗をモチーフに、定番のスクエアG-SHOCK「DW-5600」のフェイスに落とし込んだ。バンドの腕元部分には「For the Future Generation」というメッセージをプリント、裏蓋にはReborn-Art Festivalのロゴを刻印する。
サイズは縦48.9×横42.8×厚さ13.4mm、重さは約53g。防水性能は20気圧。電池寿命は約5年。主な機能として、ストップウオッチ、タイマー、アラーム、フルオートカレンダー、LEDバックライトを備える。