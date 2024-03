第96回アカデミー賞授賞式が米現地時間3月10日に、米カリフォルニア州ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催された。日本の作品から、宮崎駿監督の「君たちはどう生きるか」と、山崎貴監督の「ゴジラ-1.0」の2作品が受賞し、さっそくネット上にも「おめでとうございます!」「歴史に残る快挙」など祝福の声が多く寄せられている。

今回、宮崎駿監督によるスタジオジブリのアニメ映画「君たちはどう生きるか」が長編アニメ映画賞、山崎貴監督作の「ゴジラ-1.0」が視覚効果賞にそれぞれ輝いた。「ゴジラ-1.0」の視覚効果賞受賞は、日本作品として初めての快挙となる。

THE BOY AND THE HERON has won the Academy Award for Best Animated Feature! Congratulations to Hayao Miyazaki and Studio Ghibli on their second-ever win! pic.twitter.com/fWYMglECEj