映画芸術科学アカデミーが米現地時間1月23日、第96回アカデミー賞ノミネート作品を発表した。日本映画から3本ノミネートされた。ネットでは「どれも良い映画」「素晴らしい」など注目が集まっている。

Presenting the nominees in every category for the 96th #Oscars https://t.co/ni3xHCnf0c

第96回アカデミー賞のノミネート作品として、日本から宮崎駿監督によるスタジオジブリのアニメ映画「君たちはどう生きるか」が長編アニメーション賞、役所広司さん主演作「PERFECT DAYS」が国際長編映画賞、山崎貴監督作の「ゴジラ-1.0」が視覚効果賞にノミネートされた。なお、視覚効果賞に日本映画がノミネートされたのは、「ゴジラ-1.0」が初なんだとか。

THE BOY AND THE HERON has been nominated for the Academy Award for Best Animated Feature! Congratulations to Hayao Miyazaki and Studio Ghibli. 🌟 pic.twitter.com/dAKGeoWYUY