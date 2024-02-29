iiyama PC、約9万円からの「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨PCに小型モデル

ユニットコムは2月29日、iiyama PC クリエイターPCシリーズ「SENSE∞（センス インフィニティ）」から、イラスト・マンガ制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨PC新モデルを発売した。
「CLIP STUDIO PAINT」 は、多くのクリエイター達から支持されているペイントアプリ。推奨PCでは8GB以上のメモリを活用できる64ビットに対応し、マルチコアCPUの強力な処理性能を生かした軽快な動作もサポートしている点がポイント。イラストを描くなら 「CLIP STUDIO PAINT PRO」、イラストも漫画も描くなら「CLIP STUDIO PAINT EX」を推奨している。
SENSE-M3P5-R55G-EZX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 5 5600G
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：内蔵グラフィックス
- ケース：ミニタワー
- 価格：91,800円
SENSE-IDB7-144-UHX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core i5-14400
- メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：内蔵グラフィックス
- ケース：Mini-STX
- 価格：101,800円