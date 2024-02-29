ユニットコムは2月29日、iiyama PC クリエイターPCシリーズ「SENSE∞（センス インフィニティ）」から、イラスト・マンガ制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨PC新モデルを発売した。

  • iiyama PC、約9万円からの「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨PCに小型モデル

「CLIP STUDIO PAINT」 は、多くのクリエイター達から支持されているペイントアプリ。推奨PCでは8GB以上のメモリを活用できる64ビットに対応し、マルチコアCPUの強力な処理性能を生かした軽快な動作もサポートしている点がポイント。イラストを描くなら 「CLIP STUDIO PAINT PRO」、イラストも漫画も描くなら「CLIP STUDIO PAINT EX」を推奨している。

SENSE-M3P5-R55G-EZX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]

  • SENSE-M3P5-R55G-EZX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：AMD Ryzen 5 5600G
  • メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：内蔵グラフィックス
  • ケース：ミニタワー
  • 価格：91,800円

SENSE-IDB7-144-UHX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]

  • SENSE-IDB7-144-UHX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：Intel Core i5-14400
  • メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：内蔵グラフィックス
  • ケース：Mini-STX
  • 価格：101,800円