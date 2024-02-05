KDDI／沖縄セルラーは2月5日、Androidタブレット「Lenovo Tab M10a 5G」を2月22日にauから発売すると発表した。au Online Shopでの価格は48,700円。
レノボ製の5G対応Androidタブレット。10.6インチIPS液晶とDolby Atmos対応スピーカーを備え、7,500mAhの大容量バッテリーを搭載しながら、厚さ8.3mm・重さ490gと手軽に持ち運べる。ワイヤレス接続でパソコンの拡張モニターとして使える「つながる！LAVIE」機能も搭載する。防水等級はIPX3で、雨程度なら防げるという。
主な仕様は下記のとおり。
- OS：Android 13
- SoC：Qualcomm Snapdragon 695
- メモリ（RAM）：4GB
- 内部ストレージ（ROM）：64GB
- 外部ストレージ：microSDXC（1TB）
- ディスプレイ：10.6インチ 2,000×1,200 IPS液晶
- アウトカメラ：約800万画素
- インカメラ：約800万画素
- 通信方式：5G／4G
- 通信速度：下り最大2.1Gbps／上り最大218Mbps
- SIM：nanoSIM
- バッテリー：7,500mAh
- 外部端子：USB Type-C
- 防水／防塵：IPX3、IP5X
- 生体認証：顔認証
- その他の機能：FMラジオ対応
- サイズ：約253×160×8.3mm
- 重量：約490g
- カラー：**アークティックグレー、フロストブルー