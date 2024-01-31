ユニットコム、GeForce RTX 4080 SUPER搭載PC発売 - 約43万円から

ユニットコムは1月31日、ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」とクリエイターPCシリーズ「SENSE∞（センス インフィニティ）」から、NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPERを搭載するPCを発売した。
GeForce RTX 4080 SUPERは、これまで展開されてきたGeForce RTX 4080に代わるグラフィックス製品。GDDR6X 16GBを引き続き搭載しており、CUDAコア数も増加。4K解像度における高品質な設定で快適なゲームプレイが行えるとしている。
LEVEL-R67A-LC147KF-VTX [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：インテル Core i7 プロセッサー 14700KF
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X
- 電源ユニット：1000W 80PLUS PLATINUM認証 ATX電源
- 価格：429,800円
SENSE-F079-LC149KF-VTX [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：インテル Core i9 プロセッサー 14900KF
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X
- 電源ユニット：1000W 80PLUS PLATINUM認証 ATX電源
- 価格：459,800円