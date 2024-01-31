ユニットコムは1月31日、ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」とクリエイターPCシリーズ「SENSE∞（センス インフィニティ）」から、NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPERを搭載するPCを発売した。

  • ユニットコム、GeForce RTX 4080 SUPER搭載PC発売 - 約43万円から

GeForce RTX 4080 SUPERは、これまで展開されてきたGeForce RTX 4080に代わるグラフィックス製品。GDDR6X 16GBを引き続き搭載しており、CUDAコア数も増加。4K解像度における高品質な設定で快適なゲームプレイが行えるとしている。

LEVEL-R67A-LC147KF-VTX [Windows 11 Home]

  • LEVEL-R67A-LC147KF-VTX [Windows 11 Home]

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：インテル Core i7 プロセッサー 14700KF
  • メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
  • グラフィックス：GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X
  • 電源ユニット：1000W 80PLUS PLATINUM認証 ATX電源
  • 価格：429,800円

SENSE-F079-LC149KF-VTX [Windows 11 Home]

  • SENSE-F079-LC149KF-VTX [Windows 11 Home]

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：インテル Core i9 プロセッサー 14900KF
  • メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
  • グラフィックス：GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X
  • 電源ユニット：1000W 80PLUS PLATINUM認証 ATX電源
  • 価格：459,800円