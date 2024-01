PlayStationの動画配信番組「State of Play」が2024年2月1日7時から放送される。

2024年初となる今回の「State of Play」では、ゲーム業界で活躍中の豪華なゲストを迎え、40分以上にわたって、15タイトル以上を紹介予定。今年PlayStation 5(PS5)に登場する2つの注目タイトル『Stellar Blade』と『Rise of the Ronin』の最新情報をはじめ、今年以降にPS5とPlayStation VR2に登場するタイトルについても紹介する。

番組は、米国のPlayStation公式YouTube、Twitch、TikTokチャンネルにて放送される。