ゴジラ「あはは～」コング「待てよ～」、映画「Godzilla x Kong」予告映像の青春の1ページ感がネットで話題

映画「ゴジラvsコング」の続編となる「Godzilla x Kong: The New Empire」の新たな予告映像が、12月4日に公開されたのだが、その映像に映るゴジラとコングが走るワンシーンに、ネットで「見れば見る程じわじわくる」「急に走り出す青春!」などと注目が集まっている。

<動画>Godzilla x Kong : The New Empire | Official Trailer

「Godzilla x Kong: The New Empire」は、2014年公開の「GODZILLA-ゴジラ-」、2017年公開の「キングコング:髑髏島の巨神」、2019年公開の「ゴジラ キング・オブ・モンスターズ」、2021年公開の「ゴジラ vs コング」に続く、ワーナーブラザースとレジェンダリーピクチャーズが展開する、ゴジラやキングコングが登場する映画シリーズ「モンスターバース」の第5作目。本作では、タイタンの歴史や起源、髑髏島とその先の謎をさらに掘り下げた物語が描かれる。来年4月12日に全米公開予定だ。

今回公開された予告映像は、「生命は地球の表面にしか存在しないと信じていた」というセリフとともに、突如大地が陥没し、そこから巨大な手が出てくるシーンからスタートする。広大な地下世界のほか、ミニ・コングや、背びれがピンク色に輝くゴジラや、腕にアーマーを装着したコングなどの姿が確認できる。

この予告映像で特に注目を集めたのは、ゴジラとコングが一緒にダッシュするシーン。このシーンは、まるで意気投合した2匹が青春を謳歌しながら走っているようにも見えるのだが、決してそんなシーンではないのだろう。

ネット上では、このダッシュシーンに「見れば見る程じわじわくる」「無限に笑ってる」「だんだん海辺を走るカップルみたいに見えてきたじゃんかww」「洞窟の崩落からウワーッて仲良く逃げていくゴジラとコングがバカすぎて笑った」「急に走り出す青春!」などの声が寄せられた。