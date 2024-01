スパイク・チュンソフトは、Nintendo Switch向けダンジョンRPG『不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録』(風来のシレン6)を2024年1月25日に発売した。価格は6,985円。

また、モンスターの姿に変身できる「桃まん」の情報を公開した。ゲームを進めると入手できる「桃まん棒」「桃まんの杖」を使ってモンスターを倒すと、モンスターの名を冠した「桃まん」が手に入ることがある。「桃まん」を食べるとモンスターに変身でき、水棲モンスターや飛行モンスターに変身すると、普段は通れない場所も移動できるなど、そのモンスターの持つ特技を使用可能になるという。

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.