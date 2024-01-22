フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（以下、フェンダー）は、2024年春夏季に発売する新製品ラインナップを発表した。今季は、ストラトキャスターの誕生70周年を記念する特別な限定モデルが複数登場するほか、Jacksonからは、「Concept Series」および「Pro Plus Series」の新モデル、「X Series」および「JS Series」の拡充がアナウンスされており、 Gretschからは、「Electromatic Collection」や「Jim Dandy Series」の新モデルに加え、「Professional Quilt」の限定モデルがラインナップに加わる。EVHからは、「Wolfgang Standard Exotic Series」、「Wolfgang Special Series」に「Striped Series」のアップデートモデルが登場。Charvelからは、新モデル「Super-Stock」に加え、「Pro-Mod Series」および「MJ Series」のアップデートモデルがアナウンスされている。
フェンダーから登場するのはストラトキャスター70周年モデル。各種アクセサリーも発売となる。
- 70TH ANNIVERSARY PLAYER STRATOCASTER（市場想定売価：165,000円）
- 70TH ANNIVERSARY AMERICAN PROFESSIONAL II STRATOCASTER（市場想定売価：330,000円）
ともに発売は2024年1月下旬を予定。
- SWITCHBOARD EFFECTS OPERATOR（市場想定売価：63,800円）
発売は2024年1月下旬～2月上旬予定。
- DELUXE WOODEN AMPLIFIER STAND（市場想定売価：49,500円）
- DELUXE WOODEN HANGING STAND（市場想定売価：19,800円）
- DELUXE WOODEN 3-TIER MULTI STAND（市場想定売価：24,200円）
以上、発売は2024年5月上旬を予定。
- COBALT CHROME JAZZ BASS SET（市場想定売価：49,390円）
- COBALT CHROME P BASS SET（市場想定売価：41,800円）
- COBALT P/J BASS SET（市場想定売価：56,980円）
以上、発売は2024年4月上旬を予定。
Jacksonからは以下のモデルが登場する。
- Concept Series Limited Edition Rhoads RR24 FR H, Ebony Fingerboard（希望小売価格：341,000円）
- Concept Series Limited Edition Soloist SL27 EX, Ebony Fingerboard（希望小売価格：363,000円）
- Concept Series Limited King Kelly KE, Ebony Fingerboard（希望小売価格：418,000円）
- Concept Series Limited Edition Dinky MDK HT8 MS, Ebony Fingerboard（希望小売価格：308,000円）
CONCEPT SERIESの発売は2024年3月下旬を予定。
- Pro Plus Series Rhoads RR24（希望小売価格：242,000円～253,000円）
- Pro Plus Series Rhoads RR24 PS（希望小売価格：253,000円）
- Pro Plus Series Soloist SLA3W（希望小売価格：236,500円）
- Pro Plus Series Soloist SLA3Q（希望小売価格：236,500円）
- Pro Plus Series Dinky DKAQ（希望小売価格：189,200円）
PRO PLUS SERIESの発売は2024年3～4月を予定。
- X Series Dinky DK1 H（希望小売価格：91,300円）
- X Series Dinky DK1A（希望小売価格：91,300円）
- X Series Soloist SL1A DX Limited Edition（希望小売価格：141,900円）
- X Series Soloist SLX DX Camo（希望小売価格：154,000円）
- X Series Kelly KEX, Laurel Fingerboard（希望小売価格：132,000円）
- X Series Soloist SLX DX, Laurel Fingerboard（希望小売価格：154,000円）
- X Series Spectra Bass SBX IV, Laurel Fingerboard（希望小売価格：121,000円）
X SERIESの発売は2024年2～5月を予定。
- JS Series King VTM JS22-7 KV HT（希望小売価格：47,300円）
- JS Series Rhoads JS22-7 RR HT（希望小売価格：47,300円）
- JS Series Dinky JS20 DKQ 2PT（希望小売価格：47,300円）
- JS Series Dinky JS32 DKAP（希望小売価格：71,500円）
- JS Series Concert Bass CB JS3P（希望小売価格：73,700円）
JS SERIESの発売は2024年2～5月を予定。
Gretschからは以下のモデルが登場する。
- G6120TGQM-56 Limited Edition Quilt Classic Chet Atkins Hollow Body with Bigsby（希望小売価格：528,000円）
- G6134TGQM-59 Limited Edition Quilt Classic Penguin with Bigsby（希望小売価格：583,000円）
LIMITED EDITION PROFESSIONAL COLLECTION QUILT CLASSICの発売は2024年4月下旬を予定。
- Electromatic Pristine LTD Center Block Double-Cut with Bigsby（希望小売価格：171,600円）
- Electromatic Pristine LTD Jet(TM) Single-Cut with Bigsby（希望小売価格：122,100円）
ELECTROMATIC PRISTINE LIMITED EDITIONの発売は2024年2月中旬を予定。
- G5420T Electromatic Classic Hollow Body Single-Cut with Bigsby（希望小売価格：157,300円）
- G5622T Electromatic Center Block Double-Cut with Bigsby（希望小売価格：156,200円）
- G5622 Electromatic Center Block Double-Cut with V-Stoptail（希望小売価格：148,500円）
ELECTROMATIC COLLECTIONの発売は2024年4月下旬を予定。
- Jim Dandy Parlor, Walnut Fingerboard, White Pickguard（希望小売価格：40,700円）
- Jim Dandy Deltoluxe Parlor, Walnut Fingerboard, Tortoiseshell Pickguard（希望小売価格：50,600円）
- Jim Dandy Concert, Walnut Fingerboard, White Pickguard（希望小売価格：45,100円）
- Jim Dandy Deltoluxe Concert, Walnut Fingerboard, Tortoiseshell Pickguard（希望小売価格：55,000円）
- Jim Dandy Dreadnought, Walnut Fingerboard, White Pickguard（希望小売価格：45,100円）
- Jim Dandy Deltoluxe Dreadnought, Walnut Fingerboard, Tortoiseshell Pickguard（希望小売価格：55,000円）
JIM DANDY SERIESの発売は2024年2月上旬を予定。
EVHからは以下のモデルが登場する。
- EVH Striped Series Circles（希望小売価格：187,000円）
- EVH Striped Series Shark（希望小売価格：324,500円）
STRIPED SERIESの発売は2024年2月中旬を予定。
- Wolfgang WG Standard Exotic（希望小売価格：140,800円）
発売は2024年4月下旬を予定。
- Wolfgang Special Striped（希望小売価格：231,000円）
- Wolfgang Special, Ebony Fingerboard（希望小売価格：236,500円）
- Wolfgang Special QM, Baked Maple Fingerboard（希望小売価格：247,500円）
WOLFGANG SPECIAL SERIESの発売は2024年5月を予定。
Charvelからは以下のモデルが登場する。
- Super-Stock DKA22 2PT（希望小売価格：203,500円）
発売は2024年4月下旬を予定。
Pro-Mod DK24 HH 2PT CM Alder（希望小売価格：203,500円） * Pro-Mod DK24 HH 2PT EB Alder（希望小売価格：203,500円） * Pro-Mod Relic San Dimas Style 1 HH FR PF（希望小売価格：203,500円） * Pro-Mod San Dimas Bass PJ IV（希望小売価格：178,200円） * Pro-Mod San Dimas Bass PJ IV MAH（希望小売価格：178,200円）
PRO-MOD SERIESの発売は2024年2月～5月を予定。
- MJ San Dimas Style 1 HSS FR M（希望小売価格：247,500円）
- MJ San Dimas Style 1 HSS FR E（希望小売価格：247,500円）
- MJ So-Cal Style 1 HSS FR M（希望小売価格：236,500円）
MJ SERIESの発売は2024年5月下旬を予定。