フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（以下、フェンダー）は、2024年春夏季に発売する新製品ラインナップを発表した。今季は、ストラトキャスターの誕生70周年を記念する特別な限定モデルが複数登場するほか、Jacksonからは、「Concept Series」および「Pro Plus Series」の新モデル、「X Series」および「JS Series」の拡充がアナウンスされており、 Gretschからは、「Electromatic Collection」や「Jim Dandy Series」の新モデルに加え、「Professional Quilt」の限定モデルがラインナップに加わる。EVHからは、「Wolfgang Standard Exotic Series」、「Wolfgang Special Series」に「Striped Series」のアップデートモデルが登場。Charvelからは、新モデル「Super-Stock」に加え、「Pro-Mod Series」および「MJ Series」のアップデートモデルがアナウンスされている。

フェンダーから登場するのはストラトキャスター70周年モデル。各種アクセサリーも発売となる。

70TH ANNIVERSARY PLAYER STRATOCASTER（市場想定売価：165,000円）

70TH ANNIVERSARY AMERICAN PROFESSIONAL II STRATOCASTER（市場想定売価：330,000円）

ともに発売は2024年1月下旬を予定。

SWITCHBOARD EFFECTS OPERATOR（市場想定売価：63,800円）

発売は2024年1月下旬～2月上旬予定。

DELUXE WOODEN AMPLIFIER STAND（市場想定売価：49,500円）

DELUXE WOODEN HANGING STAND（市場想定売価：19,800円）

DELUXE WOODEN 3-TIER MULTI STAND（市場想定売価：24,200円）

以上、発売は2024年5月上旬を予定。

COBALT CHROME JAZZ BASS SET（市場想定売価：49,390円）

COBALT CHROME P BASS SET（市場想定売価：41,800円）

COBALT P/J BASS SET（市場想定売価：56,980円）

以上、発売は2024年4月上旬を予定。

Jacksonからは以下のモデルが登場する。

Concept Series Limited Edition Rhoads RR24 FR H, Ebony Fingerboard（希望小売価格：341,000円）

Concept Series Limited Edition Soloist SL27 EX, Ebony Fingerboard（希望小売価格：363,000円）

Concept Series Limited King Kelly KE, Ebony Fingerboard（希望小売価格：418,000円）

Concept Series Limited Edition Dinky MDK HT8 MS, Ebony Fingerboard（希望小売価格：308,000円）

CONCEPT SERIESの発売は2024年3月下旬を予定。

Pro Plus Series Rhoads RR24（希望小売価格：242,000円～253,000円）

Pro Plus Series Rhoads RR24 PS（希望小売価格：253,000円）

Pro Plus Series Soloist SLA3W（希望小売価格：236,500円）

Pro Plus Series Soloist SLA3Q（希望小売価格：236,500円）

Pro Plus Series Dinky DKAQ（希望小売価格：189,200円）

PRO PLUS SERIESの発売は2024年3～4月を予定。

X Series Dinky DK1 H（希望小売価格：91,300円）

X Series Dinky DK1A（希望小売価格：91,300円）

X Series Soloist SL1A DX Limited Edition（希望小売価格：141,900円）

X Series Soloist SLX DX Camo（希望小売価格：154,000円）

X Series Kelly KEX, Laurel Fingerboard（希望小売価格：132,000円）

X Series Soloist SLX DX, Laurel Fingerboard（希望小売価格：154,000円）

X Series Spectra Bass SBX IV, Laurel Fingerboard（希望小売価格：121,000円）

X SERIESの発売は2024年2～5月を予定。

JS Series King VTM JS22-7 KV HT（希望小売価格：47,300円）

JS Series Rhoads JS22-7 RR HT（希望小売価格：47,300円）

JS Series Dinky JS20 DKQ 2PT（希望小売価格：47,300円）

JS Series Dinky JS32 DKAP（希望小売価格：71,500円）

JS Series Concert Bass CB JS3P（希望小売価格：73,700円）

JS SERIESの発売は2024年2～5月を予定。

Gretschからは以下のモデルが登場する。

G6120TGQM-56 Limited Edition Quilt Classic Chet Atkins Hollow Body with Bigsby（希望小売価格：528,000円）

G6134TGQM-59 Limited Edition Quilt Classic Penguin with Bigsby（希望小売価格：583,000円）

LIMITED EDITION PROFESSIONAL COLLECTION QUILT CLASSICの発売は2024年4月下旬を予定。

Electromatic Pristine LTD Center Block Double-Cut with Bigsby（希望小売価格：171,600円）

Electromatic Pristine LTD Jet(TM) Single-Cut with Bigsby（希望小売価格：122,100円）

ELECTROMATIC PRISTINE LIMITED EDITIONの発売は2024年2月中旬を予定。

G5420T Electromatic Classic Hollow Body Single-Cut with Bigsby（希望小売価格：157,300円）

G5622T Electromatic Center Block Double-Cut with Bigsby（希望小売価格：156,200円）

G5622 Electromatic Center Block Double-Cut with V-Stoptail（希望小売価格：148,500円）

ELECTROMATIC COLLECTIONの発売は2024年4月下旬を予定。

Jim Dandy Parlor, Walnut Fingerboard, White Pickguard（希望小売価格：40,700円）

Jim Dandy Deltoluxe Parlor, Walnut Fingerboard, Tortoiseshell Pickguard（希望小売価格：50,600円）

Jim Dandy Concert, Walnut Fingerboard, White Pickguard（希望小売価格：45,100円）

Jim Dandy Deltoluxe Concert, Walnut Fingerboard, Tortoiseshell Pickguard（希望小売価格：55,000円）

Jim Dandy Dreadnought, Walnut Fingerboard, White Pickguard（希望小売価格：45,100円）

Jim Dandy Deltoluxe Dreadnought, Walnut Fingerboard, Tortoiseshell Pickguard（希望小売価格：55,000円）

JIM DANDY SERIESの発売は2024年2月上旬を予定。

EVHからは以下のモデルが登場する。

EVH Striped Series Circles（希望小売価格：187,000円）

EVH Striped Series Shark（希望小売価格：324,500円）

STRIPED SERIESの発売は2024年2月中旬を予定。

Wolfgang WG Standard Exotic（希望小売価格：140,800円）

発売は2024年4月下旬を予定。

Wolfgang Special Striped（希望小売価格：231,000円）

Wolfgang Special, Ebony Fingerboard（希望小売価格：236,500円）

Wolfgang Special QM, Baked Maple Fingerboard（希望小売価格：247,500円）

WOLFGANG SPECIAL SERIESの発売は2024年5月を予定。

Charvelからは以下のモデルが登場する。

Super-Stock DKA22 2PT（希望小売価格：203,500円）

発売は2024年4月下旬を予定。

Pro-Mod DK24 HH 2PT CM Alder（希望小売価格：203,500円） * Pro-Mod DK24 HH 2PT EB Alder（希望小売価格：203,500円） * Pro-Mod Relic San Dimas Style 1 HH FR PF（希望小売価格：203,500円） * Pro-Mod San Dimas Bass PJ IV（希望小売価格：178,200円） * Pro-Mod San Dimas Bass PJ IV MAH（希望小売価格：178,200円）

PRO-MOD SERIESの発売は2024年2月～5月を予定。

MJ San Dimas Style 1 HSS FR M（希望小売価格：247,500円）

MJ San Dimas Style 1 HSS FR E（希望小売価格：247,500円）

MJ So-Cal Style 1 HSS FR M（希望小売価格：236,500円）

MJ SERIESの発売は2024年5月下旬を予定。