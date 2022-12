フェンダーミュージック(以下、フェンダー)は、「Made in Japan Hybrid II」の4モデルを、日本製限定モデル「Made in Japan Limited Noir」シリーズとしてラインナップした「Made in Japan Limited Hybrid II Noir」の販売をフェンダー公式オンラインショップおよびFENDER SHOP in MIKI GAKKI AMERICAMURAを通じて開始した。市場想定売価は156,200円。

Made in Japan Limited Hybrid II Telecaster Noir

Made in Japan Limited Hybrid II Stratocaster Noir

Made in Japan Limited Hybrid II Jazzmaster Noir

Made in Japan Limited Hybrid II Jazz Bass Noir

「Made in Japan Limited Noir」シリーズは、2020年に登場した数量限定の日本製シリーズで、サテンブラックのボディ、ブラッククロームパーツ、ピックガードに赤のストライプをアクセントで加えたデザインを特徴とする。今回、ヴィンテージなルックスはそのままに、プレイヤーや音楽のジャンルを選ばないオールマイティーなモダンスペックを盛り込んだ日本製シリーズ「Made in Japan Hybrid II」からTelecaster、Stratocaster、Jazzmaster、Jazz Bassの4モデルが、“Noir”モデルとして登場した。

「Made in Japan Limited Hybrid II Noir」は、各モデルともにサテンブラックフィニッシュのマッチングヘッド仕上げと、レッドのセンターレイヤーを纏った3-Plyブラックピックガードを搭載。ヘッドのレッドメタルロゴと相まって特別な雰囲気を醸し出している。金属パーツやプラスチックパーツもすべてブラックを採用し、ナットもSynthetic Boneを装備するなど、より重厚感のあるルックスに仕上げている。9.5インチラジアス指板はナロートールフレットを採用し、モダンで快適なプレイヤビリティを提供する。