スパイク・チュンソフトは、PlayStation 5(PS5)向けファンタジーRPG『バルダーズ・ゲート 3』を、2023年12月21日に発売した。

価格は、ゲーム本編が8,580円、ゲーム内アイテムやサントラなどが手に入る「デジタル・デラックス DLC」が1,100円、DLCが付属する「デジタル・デラックス・エディションが」が9,680円。

『バルダーズ・ゲート 3』は、テーブルトークRPG『ダンジョンズ&ドラゴンズ』をベースにしたRPG。2023年8月に発売されたタイトルで、今回スパイク・チュンソフトから日本語版が発売された。

1年間のベストゲームやeスポーツプレイヤーなどを表彰するイベント「The Game Awards 2023」(TGA)では、最高賞として位置する「GAME OF THE YEAR(ゲーム・オブ・ザ・イヤー/GOTY)」に輝いたゲームだ。

発売と同時に、物語の根幹となる内容が描かれたローンチトレーラー、およびビギナー向けの「探索ガイド」「戦闘ガイド」を公開。さらに、「ダンジョンズ&ドラゴンズ」とコラボし、双方の公式 X を活用した相互プレゼントキャンペーンを実施する。

PS5『バルダーズ・ゲート3』ローンチトレーラー

© 2023 Wizards of the Coast and Larian Studios. All rights reserved. Larian Studios is a registered trademark of the Larian Studios Games Ltd affiliates. Wizards of the Coast, Baldur's Gate, Dungeons & Dragons, D&D, and their respective logos are registered trademarks of Wizards of the Coast LLC