「Vulkan 1.3.274」にH.264 / H.265エンコード用の拡張機能 - AV1開発も進行中

Khronosは12月19日、最新バージョン「Vulkan 1.3.274」のリリースの中で、H.264とH.265形式のビデオ拡張機能をリリースした。NVIDIA環境向けにはWindowsとLinuxのベータ版ドライバも公開されている。

「Vulkan Video」と総称される一連の暫定版拡張機能。2021年4月から継続してコミットメントが行われてきたプロジェクトで、今回メジャーな映像コーデックであるH.264 / H.265のエンコードへの対応が行われた形。さらにVP9のデコードもサポート予定で、AV1コーデックもエンコードとデコードの両対応に向けて開発が進んでいくという。

Today's release of Vulkan 1.3.274 provides new extensions to enable encoding of H.264 and H.265 video streams providing a standardized, seamless, low-overhead, and highly controllable way to produce H.264 and H.265 video via hardware accelerators.



