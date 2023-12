『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマード・コア6)』の最新アップデートが2023年12月19日に配信される。

今回のアップデートでは、オンライン対戦シミュレーター「NEST」の新対戦メニュー「ランクマッチ」や、プレイヤー情報を表示する「ネームプレート」をカスタマイズできる新要素を追加する。

ランクマッチでは、自身のランクに合わせて実力の近いほかのプレイヤーと自動でマッチングする。ランクは、UNRANKED、D、C、B、A、Sの6段階。対戦でRP(ランクポイント)を増やし、より上位のランクを目指す。なお、ランクの判定は、1対1のシングル戦と3対3のチーム戦のルールごとに行われる。

ネームプレートは、ランクマッチで獲得できるNP(ネストポイント)を使用して、「プレートショップ」で購入するか、ランクマッチの戦績に応じて獲得。カスタムマッチまたはランクマッチで表示されるプレイヤーのネームプレートを様々なデザインに変更できるようになる。

