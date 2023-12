『Cyberpunk 2077』にまさかの“バージョン2.1”アップデートが展開決定！

CD Projektは11月30日、展開中のゲーム『Cyberpunk 2077』において次期大型アップデートとなる「バージョン2.1」を用意していると明らかにした。これまで「2.0」で最後になると表明していた中ため、ファンには大きな喜びをもって受け止められている。

同作は大型ダウンロードコンテンツ『Cyberpunk 2077: Phantom Liberty(仮初めの自由)』を発売し、そのタイミングでゲームそのものの体験を大きく改善するバージョン2.0アップデートを展開した。CD Projektはこれに際して、「このゲームでやることはすべて終わり、もう大型アップデートが行われることはない」としていた中で、今回バージョン2.1の展開が明らかになった形。

肝心の内容については一切触れられておらず、「hotly anticipated gameplay elements(待望のゲームプレイ要素)」としか表現されていない。詳細についてはTwitchの配信でお披露目されるようだ。

On December 5th, the same day Cyberpunk 2077: Ultimate Edition hits the shelves, we’ll release a free Update 2.1 introducing new and hotly anticipated gameplay elements. 🔥



To learn more about the update join @AlicjaKozera and @Lilayaah (Senior Community Managers) for… pic.twitter.com/NxSFbHMiZZ