『Starfield』PC版に大規模アップデート - DLSSや最適化などベータ版の内容が正式リリース

Bethesda Game Studiosが開発し、パブリッシングをBethesda Softworksが務める最新ゲームタイトル『Starfield』において、ベータ版として提供されてきたものが正式リリースされた。NVIDIA DLSSなど最新機能に加え、性能の最適化やゲームプレイの改良まで多岐にわたる内容になっている。

『Starfield』のベータ版ブランチでNVIDIA DLSSに対応し、DLAA(Deep Learning Anti-aliasing)やNVIDIA Reflex Low Latencyもサポートするという内容。DLSSはフレーム生成も利用でき、最新GPUでは大幅なパフォーマンス向上を見込むことが可能。莫大な修正と改善が行われており、パフォーマンスに影響する最適化も多数実施。主要な物は下記の通りで、そのほかにもゲームプレイに影響する不具合が多数修正されている。

