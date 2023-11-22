「Nintendo Switch Online + 追加パック」に加入することで遊べる「NINTENDO 64 Nintendo Switch Online」に『ゴールデンアイ 007』『スターツインズ』が11月30日から追加される。

2タイトルを遊ぶには、通常の「NINTENDO 64 Nintendo Switch Online」ではなく、高レーティング向けタイトルを収録した「NINTENDO 64 Nintendo Switch Online 18+」のダウンロードが必要だ。

『ゴールデンアイ 007』は、1997年に発売されたNINTENDO 64用の3Dリアルガンアクションゲーム。秘密兵器「ゴールデンアイ」に関わる作戦を成功させるべく、地下秘密基地や軍用列車内部、さらには雪原やジャングルなどの3Dフィールドを探索する。

『スターツインズ』は、1999年に発売されたNINTENDO 64用のシューティングアドベンチャーゲーム。銀河パトロール隊「ジェットフォース」に所属する双子のジュノとベラ、そしてロボット犬ループスが、次々と惑星を侵略するマイザー率いる「ドローン軍団」と戦う。

それぞれが特性を持つ2人と1匹の主人公を使いこなし、捕らわれた平和的な部族「トライバル」を解放しながらボリュームたっぷりのステージを攻略。何種類にも及ぶ銃器類や爆弾、さらにはシュリケンなどのユニークな武器を使って、ドローン軍団を撃破していく。

NINTENDO 64 Nintendo Switch Online 追加タイトル [2023年11月30日]

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