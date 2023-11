1983年から続く英国の歴史あるゲームアワード「Golden Joystick Awards」の2023年の受賞作が、現地時間11月10日に発表された。Larian Studiosの「Baldur's Gate 3」が、GOTYに相当する最高賞の「Ultimate Game of the Year」を受賞した。

2022年11月23日から2023年9月29日に発売されたゲームを対象とした今年のGolden Joystick AwardsのGOTYでは、「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」や「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」、「Marvel's Spider-Man 2」など、有力タイトルが数多くエントリーしていただけに、結果に注目が集まっていた。

「Baldur's Gate 3」は、Larian Studiosによって開発されたRPGで、テーブルトークRPGの元祖とされる「ダンジョンズ&ドラゴンズ」をベースにしたRPGシリーズの最新作。プレイヤーは、多数のキャラクターとともにパーティを結成し、さまざまなクエストに挑むこととなる。

本作は、「ダンジョンズ&ドラゴンズ」の要素をゲームシステムに取り入れつつ、プレイヤーの選択によって展開が変化する物語や、複数の解決方法が存在する攻略自由度の高さ、戦略性の高いバトルシステム、美麗なグラフィックなどが特徴となっている。

今回「Baldur's Gate 3」は、「Golden Joystick Awards」の最高賞であるこの「Ultimate Game of the Year」を含む全7部門でアワードを獲得。それぞれ「Best Storytelling」、「Best Visual Design」、「Best Game Community」、「PC Game of the Year」を受賞したほか、同作の開発元であるLarian Studiosが「Studio of the Year」を獲得し、同作に登場するAstarion役を務めた俳優・Neil Newbonさんが「Best Supporting Performer」に選ばれている。

ちなみに、米国のゲームアワード「The Game Awards」の受賞候補が現地時間11月13日に発表されたが、こちらのGOTYに相当する「Game of The Year」でも、「Baldur's Gate 3」がノミネートされている。

なお「Baldur's Gate 3」は、日本では12月21日にPS5版をリリース予定。PC版にも日本語が追加予定であることも明かされている。

ネットでは「おお、日本語実装が楽しみだ」「やっぱ今年はバルダーズゲート3の年なのか」「この結果は順当だと思う」「バルダーズ・ゲート3評価高過ぎてスゴイな、買う予定ではあるけど合うかわからん」「ティアキン、AC6、スト6がある中で取ってるから非常に気になる」「日本語版が12月にPS5版でくるみたいだし、やってみたい感はある🤔」などの声が寄せられた。