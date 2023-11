The Game Awardsは11月13日(現地時間)、X(旧Twitter)上に投稿する形で、最も権威のある「Game of The Year」含む受賞候補について明らかにした。日本からはなんと6作中、『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』『BIOHAZARD RE:4』の3作がノミネートされている。

「The Game Awards」が2023年の表彰候補を一挙公開! 『ティアキン』がGOTYノミネート

2023年のゲームを総括する「The Game Awards 2023」において、31カテゴリのすべてでノミネートされた作品や人物が明らかにされたという内容。ゲームオブザイヤーからeスポーツシーンまで、あらゆる側面から今年もっとも優れたものを表彰する。ラインナップは下記の通り。