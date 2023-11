Intel Core Ultraや第5世代Xeonプロセッサの発表会「AI Everywhere」実施へ - 12月15日開催

米Intelは10月31日(現地時間)、ローンチイベント「AI Everywhere」を12月15日(日本時間)に開催すると明らかにした。内容についても予告されており、第5世代Xeonプロセッサに加えてノートPC向けIntel Ultraプロセッサについて明らかにされるという。

Intel CEOであるパット・ゲルシンガー氏などが登壇し、次期ノートPC向け「Intel Core Ultraプロセッサ」や「第5世代Xeonプロセッサ」について発表するローンチイベント。実行エンジンをさらに加速し、データセンターやクラウドから、エッジまで全体におけるAIワークロードを強化するとしている。

配信12月14日午前10時 (東部標準時間)、日本では12月15日午前0時から始まる見込み。Intel Newsroomで視聴可能で、ライブストリームの終了後はアーカイブも公開される。

