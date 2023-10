Amazonは、人気ゲームシリーズ「Fallout」を題材とした実写ドラマシリーズを、同社の動画配信サービス・Prime Videoにて、2024年4月12日から独占配信すると発表した。ネットでは「観るしかない」「ラッドローチそんまま出すのかな」などと話題となっている。

今回の発表では、「Fallout」シリーズの世界で核戦争が勃発した日であり「Fallout Day」として知られる10月23日に、同シリーズに登場する携帯端末であるPip-Boy風の映像で発表された。

実写版「Fallout」は、核戦争で荒廃した未来の世界を舞台とした人気ゲームシリーズ「Fallout」を題材とした実写ドラマシリーズ。ロサンゼルスを舞台としたオリジナルストーリーで、シリーズの正統的な追加作品になるとしている。記事掲載時点では、あらすじや、エピソード本数などの詳細は明らかとなっていない。

Congratulations and Happy 25th Birthday! We made something special for the occasion. #Fallout #Fallout25 @BethesdaStudios @Bethesda @Fallout @Kilter_Films pic.twitter.com/eFg7t5O8Wa