Amazonは最近、人気ゲーム「Fallout」を題材とした実写ドラマのPR画像を公開したのだが、そのPR画像が生成AIによって製作された可能性があるとして、議論を巻き起こしている。ネットでは「イラストレーターは絶滅していく」「AIだとダメなの?」などと話題だ。

📍 Vault 33

Location: Los Angeles



Fallout, an original series, coming to Prime Video in 2024 pic.twitter.com/tlHh2WutF4