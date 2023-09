Bethesda Game Studiosが開発し、パブリッシングをBethesda Softworksが務める最新ゲームタイトル『Starfield』が、9月6日から通常盤でもついにプレイできるようになっている。すでに販売を開始しており、通常版の価格は9,680円。

『Starfield』正式リリースはこのあと9時から! Bethesda待望の最新タイトル

『Starfield』は、『The Elder Scrolls V: Skyrim』や『Fallout 4』を手がけてきたBethesda Game Studiosが開発する完全新規フランチャイズ。宇宙を舞台とした“次世代型RPG”と銘打たれており、プレイヤーは作成したキャラクターで人類最大の謎を解き明かすべく壮大な冒険へ旅立つことになる。

ときは西暦2330年。ついに人類は太陽系をはるかに離れ、新しい惑星を開拓しながら宇宙を旅する時代を迎えているという。宇宙探検家集団「コンステレーション」の一因となり、銀河中をめぐって貴重なアーティファクトを収集。プレイヤーひとりひとりが描く物語が何より重要だとされ、経験豊富な探検家や魅力的な外交官、人目を避けて行動するサイバーランナーまで、どんな立場を選び何者になるかがすべて自分次第。1,000個を超える惑星を探検し、にぎやかな都市や危険な拠点、自然のまま残された荒涼地帯がプレイヤーを待つとしている。

