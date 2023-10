9月22日に発売されたiPhone 15シリーズ。このうち、新しい金属素材であるチタンと、3nmプロセスの微細化を達成したA17 Proを搭載するiPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Maxについて「過度に発熱する」という報告が相次ぎました。

残念ながら、筆者は先行レビュー機、自前の機材ともに、特に発熱を経験しておらず、正直なところ蚊帳の外、という状態ではあります。しかし、発熱はサードパーティーアプリのバグが原因、というAppleの説明が、アメリカの一部メディアに対して行われていました。

Appleは日本時間10月5日に、iOS 17.0.3をリリースし、この発熱問題に対処しています。まだリリースされて間もない状態ですが、ユーザーの間からは発熱の改善が体感できたという声も挙がり始めました。

今回は、iPhone 15シリーズの発熱の問題が起きたことについて掘り下げていきます。

iPhoneの発熱について、少し問題を切り分けていきましょう。

まず、iOSをアップデートした直後、あるいは機種変更してバックアップなどからセットアップした直後から最大で1週間程度は、極端に電池が持たなくなったり、処理が重くなったり、端末が熱くなったりすることがあります。

近年、Appleは毎年秋に新iPhoneの販売やOSのアップデートを実施するため、この時期に問題が特に起きやすいといえます。これら新端末への移行やアップデート時は“Spotlightの再構築”という処理が走るためです。

Spotlightは、iOS、iPadOS、macOSなどで検索機能を提供しています。例えば、iPhoneのホーム画面の「検索」という部分をタップすると検索窓が開きますが、ここに1文字でも入力するとアプリや連絡先、Webサイトの履歴などが表示されます。入力するごとに瞬時に結果が絞り込まれていくこと自体が、Spotlightが果たしている役割です。

Spotlightは端末内の情報を整理し、検索可能な形に整えます(インデックス化)。この処理が、OSアップデート時やバックアップから復元した際に走るため、負荷がかかることになります。そのため、新しいOSにしたら極端に電池が持たない、処理が重くなった、発熱する場合、ほとんどの場合は「しばし待つ」ことによってインデックス化が終わり、ほどなくして解決を見ることになります。

今回のiPhone 15 Proシリーズの発熱問題は、ある種の季節的な要因を超えて起きていることです。例えば、カメラでの撮影中に高温のアラートが出たり、急速充電中や特定のアプリを使っていると触れないほど熱くなった、などの報告がユーザーから上がっていました。

前述の通り、筆者の手元の端末(iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max)では、そうした事象を経験しませんでした。特に、先行レビュー期間中である9月16日ごろは、東京も30度を上回る気温が続いており、炎天下でのカメラテストは、排熱などに問題があるのであれば厳しめの環境だったと考えられます。

とはいえ、発熱が確認されるアプリの1つとして名指しされていたInstagramなどを含むアプリの通常利用を通じて、筆者は過度な発熱を体験することはありませんでした。

しかし、初期に購入したユーザーを中心に、50度近くまでの発熱を報告しており、Appleも問題を認識した結果、iOSのアップデートによる対処となったわけです。

Appleのリーカーとして知られるMing-Chi Kuo氏は、iPhone 15 Proシリーズの過熱問題について、「TSMCの最新3nmプロセスで作られたA17 Proとは無関係である」との見方を示しました。

The iPhone 15 Pro series overheating issues are unrelated to TSMC’s advanced 3nm node / iPhone 15 Pro系列的過熱問題,與台積電的3nm製程無關https://t.co/8dngejSnhM