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お知らせ

「松村太郎のApple先読み・深読み」の最新情報・話題まとめ

ITジャーナリスト・松村太郎氏がAppleの製品やサービス展開について考察を巡らせます。

2019年04月04日(木)

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3日連続のアップル新製品は新サービスを視野に？ - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 04/04 16:58

2019年04月02日(火)

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小改良のiMac、Mac35周年の今年は大変身するか - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 04/02 11:44

2019年03月31日(日)

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Siriやワイヤレス充電に対応した新AirPodsの進化と今後 - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 03/31 06:00

2019年03月28日(木)

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iPad miniとAirが復活、ラインアップ拡充に見るアップルの狙い - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 03/28 11:32

2019年03月22日(金)

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3月25日のイベントでAppleは何を発表する？（後編） - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 03/22 06:00

2019年03月18日(月)

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Appleは3月25日のイベントで何を発表する？ - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 03/18 19:05

2019年03月08日(金)

Top

Appleが描く“iPhoneの次”は有望か - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 03/08 06:00

2019年02月27日(水)

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iPhoneからサービスへ、Appleの四半期決算 - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 02/27 06:00

2019年02月01日(金)

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2019年、AirPodsが重要な存在になる理由 - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 02/01 06:00

2019年01月31日(木)

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AirPodsは“2年先を行くイヤホン”だった - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 01/31 06:00

2019年01月28日(月)

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iPhoneの減産報道と「長持ち」という性能 - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 01/28 06:00

2019年01月26日(土)

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Appleの利益警告と5G時代への展望 - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 01/26 06:00

2019年01月16日(水)

Top

T2チップが示唆するMacの進化の方法論 - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 01/16 06:00

2018年11月28日(水)

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新しいiPad Pro用アクセサリの進化と技術革新 - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 11/28 06:00

2018年11月21日(水)

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iPadをノートPCに分類、Appleの狙いと悩み - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 11/21 06:00

2018年11月20日(火)

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モバイル機器をクリエイティブの作業に組み込むAdobeとAppleの狙い - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 11/20 06:00

2018年11月16日(金)

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Mac miniとMacBook Air、iPad Proの発表から見える新しい関係性 - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 11/16 06:00

2018年11月07日(水)

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MacBook Airレビュー:期待に応える進化を遂げた定番モデル - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 11/07 19:20

2018年11月05日(月)

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iPad Proレビュー：「X」化を果たし、未来を先取りするコンピュータ - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 11/05 20:00

2018年11月01日(木)

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MacBook AirをMacの柱として復活させる理由 - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 11/01 12:10

2018年10月29日(月)

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10月30日、ニューヨークで開催されるAppleスペシャルイベントで出てくるもの - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 10/29 15:49

2018年10月23日(火)

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iPhone XRレビュー: 積極的に選びたい1台に仕上がった - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 10/23 19:00

2018年10月09日(火)

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iPhone XSはA12 Bionicでゲームチェンジャーとなる - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 10/09 23:40

2018年10月03日(水)

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iPhone XSは圧倒的なビデオ体験を提供する - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 10/03 23:21

2018年10月02日(火)

Top

iPhone XSにおけるセルラー機能の進化と疑問点 - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 10/02 23:36

2018年10月01日(月)

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iPhone XSのデザインに関するいくつかのこと - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 10/01 23:49

2018年09月30日(日)

Top

新しいiPhoneの名称とブランドの問題について - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 09/30 23:46

2018年09月19日(水)

Top

Apple Watch Series 4レビュー:デザイン変更と新たに打ち出すコンセプトがもたらすもの - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 09/19 19:00

2018年09月11日(火)

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9月12日に「Gather round」スペシャルイベントを開催 - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 09/11 22:23

2018年09月10日(月)

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Apple Payに流れる米国小売業界、その中でのWalletアプリの死角 - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 09/10 23:10

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