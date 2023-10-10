10月14日から始まるAmazonの有料会員向けセール「プライム感謝祭」にて、スマートリング「EVERING」全6色が30％オフで販売される。
「EVERING」はVisaのタッチ決済に対応した、プリペイド型のリング型ウェアラブルデバイス。専用アプリの対応クレジットカードはVISA／JCB／Mastercard／American Express／Diners club cardの5ブランドで、カードとEVERINGを紐づけることでチャージでき、EVERINGをかざして決済できる。また、対応するスマートロックの開錠／施錠も可能。
これまで「BLACK」「WHITE」「SILVER」の3色展開だったが、新色として「WHITE PURPLE」、「WHITE PINK」、「ORANGE」の3色が2027年3月に追加され、現在は計6色で展開。「プライム感謝祭」では初めて全色がセール対象となり、通常価格の30％オフで購入できる。
予定価格は、EVERING BLACK／WHITEと新色のWHITE PURPLE／WHITE PINK／ORANGEの計5色が13,860円前後。SILVERが15,015円前後。WHITE PURPLE／WHITE PINK／ORANGEの3色は限定色のため、2023年10月31日にAmazonでの販売を終了する。