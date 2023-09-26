インターネットイニシアティブ（IIJ）は9月26日、個人向けにSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」において、ASUS製5Gスマートフォン「Zenfone 10」の販売を開始した。
「Zenfone 10」は、6月29日にグローバル発表され、9月8日に国内でも発売となったASUSの5Gスマートフォン最新モデル。プロセッサはQualcomm Snapdragon 8 Gen 2で、ディスプレイが約5.9インチのコンパクトサイズ、重さも約172gに収めている。ワイヤレス充電／最大15Wの急速充電対応、メガネ／マスク着用時の顔認証にも対応。メインカメラは6軸の光学式手ブレ補正も搭載している。
IIJmioサプライサービスでの取り扱いはメモリ／ストレージ容量の異なる3グレード。各グレードとも、10月31日まで開催中の「ゴーゴーキャンペーン【スマホ大特価セール】」の対象端末に追加され、IIJmioモバイルサービス ギガプランをMNP転入で同時に申し込む場合は特別価格での購入が可能となる。それぞれの価格および選択できるカラーは以下のとおり。
メモリ8GB／ストレージ128GB
- 通常価格：一括払い 97,980円、24回払い 月額4,094円×24回
- 特別価格：一括払い 79,800円、24回払い 月額3,338円×24回
- カラー：ミッドナイトブラック
メモリ8GB／ストレージ256GB
- 通常価格：一括払い 104,800円、24回払い 月額4,369円×24回
- 特別価格：一括払い 89,800円、24回払い 月額3,745円×24回
- カラー：ミッドナイトブラック／コメットホワイト／スターリーブルー／エクリプスレッド
メモリ16GB／ストレージ512GB
- 通常価格：一括払い 119,000円、24回払い 月額4,963円×24回
- 特別価格：一括払い 99,800円、24回払い 月額4,164円×24回
- カラー：ミッドナイトブラック／スターリーブルー
「Zenfone 10」の主な仕様は下記のとおり。
- OS：Android 13（ZenUI）
- CPU：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- ディスプレイ：約5.9インチ AMOLEDディスプレイ フルHD＋（2,400×1,080ドット）
- 対応通信バンド 5G：n1／2／3／5／7／8／12／20／28／38／41／77／78、LTE：B1／2／3／4／5／7／8／12／17／18／19／20／26／28／34／38／39／40／41／42、WCDMA：B1／2／4／5／6／8／19、GSM：850／900／1,800／1,900MHz
- SIM：nanoSIM×2
- アウトカメラ：5,000万画素（メイン／f/1.9）＋1,300万画素（超広角／f/2.2）
- インカメラ：3,200万画素（f/2.4）
- Wi-Fi：IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax
- Bluetooth：バージョン5.3
- バッテリ容量：4,300ｍAh
- 防水／防塵：IPX5、IPX8／IP6X
- 生体認証：指紋認証／顔認証
- その他の機能：Felica対応
- サイズ／重さ：約H146.5×H68.1×D9.4mm、約172g