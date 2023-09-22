VAIO、新モデルの「美肌効果」「バッテリー節約設定」機能を過去モデルにも搭載へ

VAIOは9月22日、同社製ノートPCに搭載している独自ユーティリティ「VAIOの設定」にアップデートを開始した。無料で適用できる。

カメラに映る肌をなめらかに自然に補整し、清潔感のある印象を与える「美肌効果」機能と、バッテリー駆動時の消費電力を節約できる「バッテリー節約設定」を追加するという内容。最新モデルでは標準搭載されていたが、今回のアップデート対象の従来モデルでも使えるようになる。対象モデルは下記の通り。

個人向けモデル 対象機種 VAIO SX12 VJS124シリーズ（2021年10月発表）、VJS125シリーズ（2022年6月発表） VAIO S13 VJS134シリーズ（2022年7月発表） VAIO SX14 VJS144シリーズ（2021年10月発表）、VJS145シリーズ（2022年6月発表） VAIO F14 VJF141シリーズ（2023年3月発表） VAIO S15 VJS155シリーズ（2022年4月発表） VAIO F16 VJF161シリーズ（2023年3月発表） VAIO Z VJZ141シリーズ（2021年2月発表）VJZ142シリーズ（2022年1月発表） VAIO Z 勝色特別仕様 VJZ142シリーズ（2021年10月発表）