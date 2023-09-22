VAIO、新モデルの「美肌効果」「バッテリー節約設定」機能を過去モデルにも搭載へ

VAIOは9月22日、同社製ノートPCに搭載している独自ユーティリティ「VAIOの設定」にアップデートを開始した。無料で適用できる。
カメラに映る肌をなめらかに自然に補整し、清潔感のある印象を与える「美肌効果」機能と、バッテリー駆動時の消費電力を節約できる「バッテリー節約設定」を追加するという内容。最新モデルでは標準搭載されていたが、今回のアップデート対象の従来モデルでも使えるようになる。対象モデルは下記の通り。
|個人向けモデル
|対象機種
|VAIO SX12
|VJS124シリーズ（2021年10月発表）、VJS125シリーズ（2022年6月発表）
|VAIO S13
|VJS134シリーズ（2022年7月発表）
|VAIO SX14
|VJS144シリーズ（2021年10月発表）、VJS145シリーズ（2022年6月発表）
|VAIO F14
|VJF141シリーズ（2023年3月発表）
|VAIO S15
|VJS155シリーズ（2022年4月発表）
|VAIO F16
|VJF161シリーズ（2023年3月発表）
|VAIO Z
|VJZ141シリーズ（2021年2月発表）VJZ142シリーズ（2022年1月発表）
|VAIO Z 勝色特別仕様
|VJZ142シリーズ（2021年10月発表）
|法人向けモデル
|対象機種
|VAIO Pro PK
|VJPK21シリーズ（2021年10月発表）、VJPK22シリーズ（2022年6月発表）
|VAIO Pro PJ
|VJPJ21シリーズ（2021年10月発表）、VJPJ22シリーズ（2022年6月発表）
|VAIO Pro PG
|VJPG21シリーズ（2022年6月発表）
|VAIO Pro PH
|VJPH23シリーズ（2022年6月発表）
|VAIO Pro BM
|VJBM11シリーズ（2023年3月発表）
|VAIO Pro BK
|VJBK11シリーズ（2023年3月発表）
|VAIO Pro Z
|VJPZ11シリーズ（2021年5月発表）