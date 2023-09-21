Dynabookは9月20日、14.0型ノートPC「dynabook RZ Special Edition」を発表しました。2023年9月21日に開幕した「東京ゲームショウ2023」（TGS 2023）のインテルブースで参考出展し、11月中旬に公式通販サイト「Dynabook Directオンラインストア」にて、限定50台で販売する予定です。
「dynabook RZ Special Edition」は、14型モバイルPC「dynabook R」シリーズをベースにした製品。ゲーミング用途を意識し、5色に光るバックライトキーボードなどを搭載しています。
ブースの展示機（dynabook RZ Special Edition）では「ロックマンX DiVE オフライン」「龍が如く 維新！極」「NINJA GAIDEN 3：Razor’s Edge」の3タイトルを試遊できます。
Intelプロセッサ内蔵GPUでも高負荷ゲームが遊べることをアピールする狙いで、CPUをハイパフォーマンスで維持するDynabookの独自技術「エンパワーテクノロジー」も強調されていました（ちなみに本機では13世代Intel Core i7-1370Pを搭載しています）。
本体はMIL規格準拠テストを10項目クリアする堅牢性を備えるほか、アプリ関連では、Adobe Creative Cloudコンプリートプランの1カ月無料体験版や、Xbox Game Pass Ultimate 1monthの1カ月無料体験版、Microsoft Office Home & Business 2021、Microsoft 365 Basic（1年無料）などをプリインストールします。
販売台数は50台とかなり絞った数ですが、評判次第で増やす可能性もあるとの話でした。製品の詳細は決まり次第告知とのこと。
dynabook RZ Special Editionの主な仕様
- OS：Windows 11 Home 64ビット
- CPU：第13世代Intel Core i7-1370P
- ディスプレイ：14.0型ワイド（16：10）WUXGA、Low blue light液晶、Eyesafe 2.0／RPF 50認証取得
- SSD：1TB（PCle4.0対応）
- メモリ：32GB（LPDDR5-4800）
- 重さ／厚み：約1.05kg／約15.9mm
- 無線LAN：Wi-Fi 6E
- バッテリー駆動時間：約24時間（JEITA 2.0）
- スピーカー：2way 4speakers＆Dolby Atmos搭載
- オンライン会議向け機能：AIカメラエフェクター、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート