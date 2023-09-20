オンキヨーは9月22日、TVアニメ「るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－」とコラボした完全ワイヤレスイヤホンの予約販売を開始した。「緋村剣心」「神谷 薫」のオリジナルボイスを収録し、価格は18,000円。
オンキヨー秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」と、直販サイト「ONKYO DIRECT」で予約を受け付けており、発送は2023年12月中旬から2024年1月上旬にかけてを予定している。
コラボモデルは右ハウジングに「紅葉柄」、左ハウジングに「十字傷柄」を施し、充電ケース天面は作品の世界観を表現したオリジナルデザインをレイアウト。音声ガイダンスは、登場人物の「緋村剣心」「神谷 薫」による掛け合いボイスを採用した。
ベースモデル「CP-TWS01A」は、クアルコムのBluetooth SoC「QCC3040」を搭載し、Bluetooth 5.2に準拠。低遅延かつ最高48kHz/24bitの高音質伝送に対応するaptX Adaptiveコーデックや、左右同時接続技術のTrueWireless Mirroringをサポートし、音途切れやノイズ、バッテリーの片減りを防ぐ。周囲の音を取り込むアンビエントマイク機能も備える。イヤホン本体はIPX7防水仕様。
連続再生時間は最大約9時間（ボリューム80％時）で、aptXコーデックでは再生時間が2～3割程度短くなるという。充電ケースはUSB Type-C充電と無線充電に対応する。イヤホンの重さは片側約6g。