米Appleは9月12日（現地時間）、「iPhone 15 Pro」「iPhone 15 Pro Max」を発表した。AppleのYouTube公式チャンネルで公開された動画「Introducing iPhone 15 Pro」では、同端末で『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』をプレイする様子が映し出された。
その後、『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』を制作しているKOJIMA PRODUCTIONS公式X（旧Twitter）アカウントで、「本日 "Introducing iPhone 15 Pro" の動画で公開されたDEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT iPhoneバージョンは2023年末に登場予定」であることが明らかにされた。対応機種などの詳細については続報で発表されるという。
【📢速報】— KOJIMA PRODUCTIONS (@KojiPro2015) September 12, 2023
本日 "Introducing iPhone 15 Pro" の動画で公開された
DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT iPhoneバージョンは
2023年末に登場予定です👍
Introducing iPhone 15 Pro 🎦
▶https://t.co/VFd7eFYR5b
対応機種などの詳細については続報をお待ちください#DeathStranding #KojimaProductions… pic.twitter.com/OIN8JD4Gdb