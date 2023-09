PlayStation Store(PS Store / PSストア)で「Tokyo Game Show Sale」が開催中だ。期間は2023年9月27日まで。

「Tokyo Game Show Sale」では、『ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション』を30%オフの7,684円で、『モンスターハンターライズ』を50%オフの1,995円で、『Call of Duty: Modern Warfare II - 秘蔵版』を40%オフの7,854円で、『BIOHAZARD RE:4 デラックスエディション PS4 & PS5』を23%オフの6,922円で販売するなど、対象のコンテンツを最大80%オフで提供する。

『Call of Duty: Modern Warfare II - 秘蔵版』

『BIOHAZARD RE:4 デラックスエディション PS4 & PS5』

