PLAYISMは、NIGOROが開発するNintendo Switch DL専用ソフト『薔薇と椿 ~お豪華絢爛版~』を9月19日に発売する。9月11日よりニンテンドーeショップにて予約受付を開始した。予約では10%オフのディスカウント価格で購入できる。

『薔薇と椿 ~お豪華絢爛版~』は、iOS/Androidアプリとして配信されていたおビンタバトルゲームのNintendo Switch版。由緒正しき「椿小路家」で勃発する跡継ぎ争いに勝利すべく、女達の華麗な戦い“おビンタバトル”が繰り広げられる。

© 2023 NIGORO All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.