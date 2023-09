実業家のイーロン・マスク(Elon Musk)氏は8月31日、同氏がオーナーを務めるX(旧Twitter)に、ビデオ通話機能と、音声通話機能を追加すると報告した。ネットでは「いらんことすんな」「アンチから電話かかってくる?」などと話題となっている。

Video & audio calls coming to X: - Works on iOS, Android, Mac & PC - No phone number needed - X is the effective global address book That set of factors is unique.

マスク氏の投稿によると、このビデオ通話機能と音声通話機能は「電話番号の登録が不要で利用でき、iOS/Android/PCに対応する」とのこと。続けて、Xは「効果的な国際アドレス帳」だとしている。

また、この機能についてのあるユーザーからの「暗号化はされるか?」という質問に対して、「暗号化のオン・オフを切り替える機能を追加する予定。しかし、暗号化には若干のタイムラグがあります。ほとんどの場合、暗号化は重要ではなく、通話品質の方が重要だ」と返答している。なお、この機能が実装される時期については、まだ明言されていない。

Not at first, but we will add the ability to turn encryption on or off dynamically.



There is necessarily a slight lag for encryption. Most of the time, encryption isn’t important and quality of call is better.