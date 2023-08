X（旧Twitter）の「広告収入分配」が日本でも始まる - ネット「ひろゆきレベルで36万円か」「しょっぱい」

7月から米国で始まっていた、X(旧Twitter)の「広告収入分配プログラム」の適用が、いよいよ日本でも始まったようだ。しかし、どうやら分配額がかなり控えめらしく、ネット上では「ハードル高すぎ」「しょっぱいですね😂」などと話題となっている。

Xが提供を開始した「広告収入分配プログラム」は、クリエイターの活動を支援することを目的としており、ユーザーがポストしたコンテンツへのリプライ欄に表示された広告の収益を、ユーザーにも分配するというもの。米国では7月14日から始まっており、今回、ついに日本でも適用が始まった。

ちなみに、もともと今回の分配、日本では7月31日にスタートする予定だったが、予想を上回わるクリエイターがプログラムに参加したため、支払い開始が遅れる形となったという。また、Xのオーナーであるイーロン・マスク氏によると、今回の分配では、収益分配を約束した今年2月からの累積収益が支払われているとのこと。

The number of people signing up for ads revenue sharing has exceeded our expectations. We need a bit more time to review everything for the next payout and aim to get all eligible accounts paid as soon as possible.



Thank you for your patience!https://t.co/5n4lo5H2yf