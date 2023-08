カシオ計算機の女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」から、ワーナー・ブラザースのアニメ『TUNES(ルーニー・テューンズ)』に登場するキャラクター「TWEETY(トゥイーティー)」とのコラボレーションモデル「BDG-565TW」が発売される。価格は14,850円、発売日は9月8日。

ベースモデルにはスクエア型の「BDG-565」をチョイス。アメリカ生まれの黄色いカナリア、TWEETYのキュートでアクティブなイメージを、レトロなカラーとコミカルなデザインで表現した。時計全体はマットなベージュを基調として、バンドリングと遊環にはイエローを採用。バンドには「TWEETY」のロゴをプリントしている。

フェイスには、TWEETYのキュートな表情をコラージュ。LEDバックライトを点とすると、液晶上にTWEETYのシルエットが浮かぶ。裏ぶたにはポージングしたTWEETYを刻印した。パッケージも特別仕様だ。

ケースサイズは縦42.1×横37.9×厚さ11.3mm、重さは約30g、防水性能は10気圧。駆動は電池式となり、電池寿命は約3年。機能面では、ストップウオッチ、タイマー、アラーム、フルオートカレンダー、12時間・24時間の表示切り替え、残照機能付きLEDバックライトなどを備える。

