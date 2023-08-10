サードウェーブのクリエイター向けPCブランド「raytrek（レイトレック）」は、ピクシブが運営する「pixiv」内にて、『第5回raytrekイラストコンテスト』を2023年8月10日より開催する。さらに、14インチノートPC「raytrek A4-R イラスト向けモデル」が1名に当たる『クリエイター応援キャンペーン』も同時開催する。

第5回のテーマは、「raytrekの特長を含めた擬人化キャラクター」。「一人一人の唯一を」「スタイリッシュで高性能」「安心して制作できる環境の提供」「メンテナンスが容易」「正確な色を映し出すディスプレイ」というraytrekの特徴を1つ、もしくは複数含めた個性豊かな擬人化キャラクターを描いて応募する。審査員は、イラストレーターおしおしお氏と、さいね氏。コンテストの期間は2023年8月10日から同9月24日23時59分まで。

最優秀賞には賞金10万円と、有償でのイラスト制作依頼を予定する。また、各賞賞品として「Wacom One 液晶ペンタブレット 13 touch」（株式会社ワコム）、「CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン (2年版)」と「CLIP STUDIO TABMATE」（株式会社セルシス CLIP STUDIO PAINT）、「Orbital2 STERNA」（株式会社BRAIN MAGIC）、「TourBox NEO」（TourBox Tech Inc.）が、協賛各社より提供される。そのほか詳細は『第5回raytrekイラストコンテスト』特設サイトを参照。