マスク対ザッカーバーグの金網デスマッチ、ライブ配信へ - ネット「マジでやるの？」

米電気自動車大手テスラや、X(旧Twitter)を運営する「X」社(X Corp.)などのCEOであるイーロン・マスク氏は、先日話題となっていたFacebookやInstagramを運営するMeta社のCEOであるマーク・ザッカーバーグ氏との、「ケージマッチ」による対決をX上で配信すると報告した。ネットでは「ザックが勝ったらXからTwitterに戻す」「マジでやるの?」などと注目が集まっている。

ことの発端は、Meta社がTwitterと類似のサービス(現Threads)をリリース予定であると判明したことから始まる。この報道に、マスク氏は「地球は、ザックの支配下に置かれることを待ちきれないのだろう」と反応すると、ネット上のユーザーからマーク・ザッカーバーグが柔術をやっていることを教えられ、これにマスク氏が「彼がやりたいなら、私はケージマッチに応じるつもりだ(笑)」と回答。この一連にやりとりにザッカーバーグ氏も自身のInstagramにて「場所を送ってくれ(Send Me Location)」と投稿したところ、マスク氏が「ラスベガスのオクタゴンだ」と場所を返答していた。

そして米国時間の8月6日、ついにマスク氏が「ザック対マスクの戦いは𝕏でライブストリーミングされる。収益はすべて退役軍人のための寄付に充てられる」と投稿したのだ。1つ前の投稿では「一日中ウェイトリフティングをして、試合に備えている。ワークアウトする時間がないから、会社に持ってきている」と、マスク氏のやる気が十分な様子もうかがえる。

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏. All proceeds will go to charity for veterans.

Am lifting weights throughout the day, preparing for the fight.



Don’t have time to work out, so I just bring them to work.